Mega-Klausel bleibt: Leipzig verlängert mit Lukeba

Was bereits am gestrigen Dienstagabend medial die Runde machte, ist jetzt offiziell bestätigt. RB Leipzig stattet Innenverteidiger Castello Lukeba mit einem neuen Vertrag aus. Der ohnehin noch bis 2028 gültige Kontrakt wird samt Gehaltserhöhung um ein weiteres Jahr bis 2029 ausgedehnt.

‚Sky‘ zufolge stand bereits vor der Verlängerung eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro in Lukebas Vertrag. Dieser Passus soll auch im angepassten Arbeitspapier stehen. Heißt: Der Franzose ist ab dem nächsten Sommer nur für eine ähnliche Ablöse zu haben, wie sie RB für Lukebas Vorgänger Josko Gvardiol (22) von Manchester City kassiert hat.

„Der Schritt nach Leipzig war genau der richtige für meine Entwicklung. Ich habe sehr schnell Spielzeit und damit auch Verantwortung bekommen und zu jeder Zeit das Vertrauen aller im Klub, unserer Fans und von meinen Teamkollegen gespürt […]“, sagt Lukeba, „ich freue mich auf viele weitere Partien für RB Leipzig und werde alles dafür geben, dass wir das Maximale rausholen.“

Für Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer kann Lukeba „irgendwann in die großen Fußstapfen von Dayot Upamecano oder Ibrahima Konaté treten, die bei RB Leipzig zu Weltklasse-Verteidigern gereift sind“. Sportdirektor Rouven Schröder sieht den 21-Jährigen inzwischen als „einen der besten Verteidiger der Bundesliga“ und freut sich, „dass Castello sich noch langfristiger an RB gebunden hat und damit seine Zukunft in Leipzig sieht.“

Ein Verkauf nach der laufenden Saison ist jedoch nicht komplett ausgeschlossen – in Leipzig soll man fest mit neuen Anfragen rechnen. Interesse wurde bereits Real Madrid, Manchester United und dem FC Liverpool nachgesagt. Die Verlängerung macht den Verehrern allerdings deutlich, dass Lukeba nur sehr schwierig aus Leipzig loszueisen wird.