Varane-Interesse: Gute Nachrichten für Bayern

Manchester United will Innenverteidiger Raphaël Varane unbedingt loswerden. Das jedenfalls ist am heutigen Donnerstag auf den Titelblättern von ‚Mirror‘ und ‚Daily Star‘ zu lesen. Im Sommer, ein Jahr vor Vertragsende, will United den Top-Verdiener verkaufen, heißt es bei letzterem Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu überraschend ploppt diese Meldung nicht auf, ist Varane doch seit Wochen nur noch zweite Wahl unter Trainer Erik ten Hag. Ende September stand der 30-jährige Rechtsfuß letztmals in der Startelf der Red Devils.

Lese-Tipp

Manchester Uniteds lange und prominente Abschussliste

Für 40 Millionen Euro hatte United den Franzosen im Sommer 2021 von Real Madrid losgeeist. 20 bis 30 Millionen Euro sollen nun bei einem Verkauf rausspringen, berichtete zuletzt ‚Sky‘. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist der FC Bayern an Varane interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Münchner würden gerne schon im Winter in der Abwehr nachlegen – ob Varane dann schon zu haben sein wird, ist noch offen. Nach Ersatz guckt man sich in Manchester aber schon um: Oben auf der Liste sollen Jean-Clair Todibo (23/OGC Nizza) und Gonçalo Inácio (22/Sporting Lissabon) stehen.