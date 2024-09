Fast fix: Mário wechselt nach Istanbul

Für João Mário steht nach drei Jahren bei Benfica Lissabon der Abgang in Richtung Besiktas an. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ befindet sich der 31-jährige Mittelfeldspieler bereits auf dem Weg in die Türkei, um den Medizincheck zu absolvieren. Kolportierte fünf Millionen Euro fließen für Mário in die Taschen von Benfica.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Portugiesen verbuchte der Rechtsfuß in 149 Einsätzen 36 Tore und 26 Vorlagen. Zudem erreichte Mário in seiner Zeit in Lissabon unter anderem zweimal das Viertelfinale der Champions League und wurde im Jahr 2023 portugiesischer Meister.