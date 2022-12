Im Winter: Köln will „Strafraumstürmer“

Der 1. FC Köln will im Winter einen neuen Stürmer verpflichten. Sportchef Christian Keller hat sich nun zum Anforderungsprofil an einen eventuellen Neuzugang geäußert. Nach den Ausfällen von Florian Dietz und Sebastian Andersson, so der frühere Regensburger, „wäre es zielführend, einen Spieler mit einem ähnlichen Profil zu finden, einen Strafraumstürmer mit einer gewissen körperlichen Präsenz“, wird der 44-Jährige vom ‚Express‘ zitiert. Den Verantwortlichen sei allerdings bewusst, wie schwer dieses Unterfangen ist. „Vielleicht präsentieren wir auch gar keinen, das kann auch sein“, fügt Keller an.

Trainer Steffen Baumgart wäre jedenfalls froh, ein neues Gesicht in seinem Team begrüßen zu können. „Ich hätte gerne noch einen Stürmer“, stellt der exzentrische Übungsleiter klar. „Er muss das umsetzen, was wir im Spiel brauchen, und es wäre schön, wenn er das eine oder andere Tor macht“, so Baumgart. Die Ausgangslage könnte allerdings kaum schwieriger sein. Den Domstädtern stehen nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung.

