Vertragsauflösung: Neuer Klub für El Ghazi?

Nach seinem gewonnenen Gerichtsprozess gegen den 1. FSV Mainz 05 versucht Anwar El Ghazi, seinen weiterhin gültigen Vertrag aufzulösen. Entsprechende Verhandlungen zwischen Spieler- und Vereinsseite laufen, berichtet ‚Sky Sports‘.

Grund für die Bemühungen des 29-jährigen Niederländers ist das Interesse von Cardiff City. Die Waliser wollen den zweimaligen Nationalspieler verpflichten. In der vergangenen Saison schloss Cardiff in der Championship auf Rang zwölf ab, mit dem Thema Aufstieg in die Premier League hatten die Bluebirds nichts am Hut.