Mainz holt Abwehrtalent Schopp

Der FSV Mainz 05 hat eine perspektivische Verpflichtung eingetütet. Der 19-jährige Innenverteidiger Konstantin Schopp wechselt ablösefrei von Sturm Graz an den Bruchweg und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 1,95 Meter große österreichische U21-Nationalspieler in der zweiten Liga 25 Partien für die Grazer Reserve. Mit jeweils einem Kurzeinsatz in der ersten Liga und der Champions League feierte Schopp auch sein Debüt für den österreichischen Meister.

„Konstantin ist mit seinem Potenzial auf den Notizzetteln einiger Klubs gelandet. Wir freuen uns, dass wir ihn überzeugen konnten, seinen nächsten Karriereschritt mit Mainz 05 zu gehen“, so Sportdirektor Niko Bungert. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir einen klaren Plan aufgezeigt haben, wie meine weitere Entwicklung aussehen kann. Der Verein ist bekannt für die Entwicklung von jungen Spielern, zudem haben viele Österreicher hier erfolgreiche Schritte gesetzt – daher fiel mir die Entscheidung sehr leicht und ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl dabei“, sagt Schopp.