BVB gegen Brügge ohne Hummels

Borussia Dortmund muss am morgigen Mittwoch in der Champions League gegen den belgischen Erstligisten FC Brügge ohne seinen Abwehrchef Mats Hummels auskommen. Das bestätigte BVB-Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz zum Spiel: „Es wird leider nicht reichen. Wir hoffen, dass er Samstag wieder kann, aber morgen wird er nicht dabei sein.“ Und weiter: „Wir haben nur einen fitten Innenverteidiger, der an eine Viererkette gewöhnt ist, deswegen müssen wir schauen, wie wir morgen defensiv aufstellen.“

Doppeltorschütze Hummels hatte sich beim 2:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Auch sein Einsatz gegen den FC Bayern am Wochenende ist zumindest ungewiss.