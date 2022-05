60 Millionen für Richarlison?

Der FC Everton will im Sommer offenbar Kasse machen mit dem Verkauf von Richarlison. Wie der ‚Football Insider‘ berichtet, rechnen die Toffees mit einer Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Euro plus Boni. Vertraglich ist der Brasilianer noch bis 2024 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an einer Verpflichtung soll allen voran Manchester United zeigen. Für den FC Everton war der 24-Jährige in der laufenden Premier League-Saison in 26 Spielen an zwölf Toren direkt beteiligt. Achtmal traf Richarlison, vier Tore legte er auf.