Bayer 04: Rolfes über die Wirtz-Zukunft

Simon Rolfes schließt nicht aus, dass Florian Wirtz auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen spielen wird. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der Geschäftsführer Sport auf die Frage, ob ein Titelgewinn die Chance auf einen Verbleib des Supertalents erhöhen würde: „Erfolg erhöht immer die Chance darauf, dass Spieler sich wohlfühlen und länger bleiben wollen.“

Und weiter: „Was Florian und seine Familie hervorragend machen: Sie sind bei dem Thema ganz entspannt und auf die Entwicklung fokussiert. Er hat hier ein wunderbares Umfeld mit Familie, Freunden und Verein. Als Spieler und als Persönlichkeit kann er bei Bayer 04 wachsen.“ Wirtz ist noch bis 2027 an Bayer gebunden, dass er den Klub vorzeitig verlassen wird, gilt aber als gesichert. Das Lager des 20-Jährigen betonte in der Vergangenheit stets, mindestens bis zur Heim-EM 2024 in Leverkusen bleiben zu wollen.