Alaba kritisiert die Bayern: „Enttäuscht und verletzt“

David Alaba hat sich zum zurückgezogenen Vertragsangebot des FC Bayern geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel bei RB Salzburg (morgen, 21 Uhr) beteuerte der 28-jährige Verteidiger, dass er „aus den Nachrichten“ von der Münchner Entscheidung erfahren habe.

Entsprechend habe er noch keinen Entschluss fassen können, wie er mit dieser „besonderen Situation“ umgehen wolle, so Alaba, der „keinen Kontakt zu anderen Klubs“ habe und überdies betonte: „Ich spiele sehr gern für den FC Bayern. Ich fühle mich sehr wohl und bin happy, Teil der Mannschaft zu sein. Wie es in der Zukunft aussieht, kann ich nicht sagen. Es wurde nicht an mich herangetreten, es hat von offizieller Seite keiner mit mir gesprochen.“

„Entspricht nicht der Wahrheit“

Für die Sichtweise der verärgerten Fans hat der Abwehrchef „absolutes Verständnis“. Jedoch unterstrich Alaba auch: „Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass Internes auch intern bleibt. Meine Person so darzustellen wie in den vergangenen Monaten – dann verstehe ich die Perspektive der Fans. Aber das entspricht nicht der Wahrheit.“

Der Österreicher weiter: „Die Summen, die in den Raum gestellt werden, sind nicht wahr. Ich bin enttäuscht oder auch verletzt, dass die Zahlen von offizieller Seite nicht dementiert wurden.“ Laut ‚Sport Bild‘ boten die Bayern zuletzt einen Fünfjahresvertrag mit bis zu 16 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Dies sei Alaba und Berater Zahavi zu wenig gewesen. Am Sonntagabend verkündete Präsident Herbert Hainer schließlich im ‚BR,‘ dass kein Angebot mehr auf dem Tisch liege.

Flick „alles andere als glücklich“

Über diese Aussage zeigte sich Hansi Flick „alles andere als glücklich“, insbesondere mit Blick auf die anstehenden „sehr schweren Spiele in Salzburg und Dortmund“. Der Triple-Trainer sagte einmal mehr: „Ich wäre sehr froh, wenn David dem FC Bayern erhalten bliebe. Er ist ein absoluter Top-Spieler und ein ganz toller Mensch. Er ist für die Mannschaft auf und neben dem Platz sehr wichtig. Er nimmt die Mannschaft immer mit und ist sehr, sehr beliebt. Ich bin überzeugt, dass er die Top-Leistung auch weiter abruft.“

13:27 Uhr: Flick über Alaba: „Ich sage einmal was zu David: Ganz ehrlich, ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns in einer Woche mit zwei sehr schweren Spielen in Salzburg und Dortmund mit so etwas befassen müssen. Ich wäre sehr froh, wenn David dem FC Bayern erhalten bliebe. Er ist ein absoluter Top-Spieler und ein ganz toller Mensch. Er ist für die Mannschaft auf und neben dem Platz sehr wichtig. Er nimmt die Mannschaft immer mit und ist sehr, sehr beliebt. Ich bin überzeugt, dass er die Top-Leistung auch weiter abruft.“

13:13 Uhr: Alaba verlässt nach einigen Fragen zum Spiel in Salzburg das Podium. Gleich geht es weiter mit Trainer Hansi Flick.

13:07 Uhr: Alaba beschwert sich über die Vorgehensweise der Bayern in den vergangenen Monaten: „Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass Internes auch intern bleibt. Meine Person so darzustellen wie in den vergangenen Monaten – dann verstehe ich die Perspektive der Fans. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Die Summen, die in den Raum gestellt werden, sind nicht wahr. Ich bin enttäuscht oder auch verletzt, dass die Zahlen von offizieller Seite nicht dementiert wurden.“

13:06 Uhr: Alaba: „Bayern München war immer der erste Ansprechpartner. Ich hatte keinen Kontakt zu anderen Klubs.“

13:05 Uhr: Alaba über die Deadline: „Ich kann mir nicht binnen sieben Tagen mit drei Spielen die nötigen Gedanken machen, um eine solche Entscheidung zu treffen.“

13:03 Uhr: Alaba hat „absolutes Verständnis“ für die Sichtweise verärgerter Fans, habe jedoch selbst „eine ganz andere Perspektive“.

13:02 Uhr: Bayern-Verbleib ausgeschlossen? Alaba: „Ich spiele sehr gern für den FC Bayern. Ich fühle mich sehr wohl und bin happy, Teil der Mannschaft zu sein. Wie es in der Zukunft aussieht, kann ich nicht sagen. Es wurde nicht an mich herangetreten, es hat von offizieller Seite keiner mit mir gesprochen.“

13:01 Uhr: Alaba über das zurückgezogene Angebot: „Ich hab es wie ihr alle aus den Nachrichten erfahren. Das war natürlich eine besondere Situation. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. In der kurzen Zeit konnte ich mir noch keine Gedanken machen, wie es weitergeht.“

13:00 Uhr: Los geht's. Alaba freut sich auf das Salzburg-Spiel.

🎙️ @David_Alaba über die Reise nach Salzburg: "Die Vorfreude ist natürlich riesig. Es ist immer schön, in die Heimat zu fahren." #SALFCB #packmas pic.twitter.com/Cmo5hRf0qz — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2020

12:57 Uhr: Die Gemengelage ist bekannt. Wie Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im ‚BR‘ wissen ließ, hat der FC Bayern sein Verlängerungsangebot für Alaba zurückgezogen. Vorausgegangen war ein monatelanger Poker. Alabas Kontrakt läuft am Saisonende aus.

12:55 Uhr: Um 13 Uhr soll die Pressekonferenz mit David Alaba starten. Im Anschluss wird auch Trainer Hansi Flick mit Blick auf das morgige Champions League-Spiel gegen RB Salzburg sprechen.