225 Millionen: Paris vor Shopping-Tour

Obwohl Paris St. Germain in der Ligue 1 mal wieder auf dem ersten Platz steht, sind die Verantwortlichen des Nobelklubs alles andere als zufrieden mit den Leistungen des Starensembles. In der Liga lässt der Klub um Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar in der laufenden Saison zahlreiche Punkte liegen.

Sowohl in der Champions League als auch im Coupe de France (französischer Ligapokal) ist man im Achtelfinale ausgeschieden. Der Stuhl von Trainer Christophe Galtier wackelt also gewaltig. Um in der kommenden Spielzeit souveräner abzuliefern, soll ein weiteres Mal die Geldbörse gezückt werden.

Auf der Wunschliste der Pariser steht ein Quartett, das derzeit für die Konkurrenz in der Liga aufläuft. Sollten die Pariser im Werben um alle vier Akteure erfolgreich sein, könnten sich die Ausgaben auf 225 Millionen Euro belaufen.

Verstärkung für fast jeden Mannschaftsteil

Für den Sturm hat PSG der ‚L‘Équipe‘ zufolge Jonathan David (23/OSC Lille) ins Visier genommen, für den mindestens 65 Millionen Euro fällig werden. Das Mittelfeld könnte nach FT-Infos Khéphren Thuram (22/OGC Nizza) verstärken. Der Bruder von Gladbach-Stürmer Marcus soll Nizza 50 bis 60 Millionen Euro einbringen.

In der Innenverteidigung möchten die Pariser gleich doppelt nachlegen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato steht Jean-Clair Todibo (23/OGC Nizza) bei PSG-Kaderplaner Luis Campos auf der Liste. Der ehemalige Schalker kostet mindestens 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus könnte Axel Disasi (25/AS Monaco) die defensive Zentrale verstärken. Auch für den Abwehrhünen werden mindestens 50 Millionen fällig. Der Frust über das sportlich durchwachsene Abschneiden könnte also eine teure Shopping-Tour nach sich ziehen.