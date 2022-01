Lo Celso unterschreibt bei Villarreal

Giovani Lo Celso schnürt künftig erneut in Spanien seine Fußballschuhe. Wie der FC Villarreal offiziell bekanntgibt, kommt der offensive Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur und unterschreibt Leihvertrag bis zum Ende der Saison.

Seit seinem Wechsel von Betis Sevilla zu den Spurs im Sommer 2020 wurde der Spielgestalter nicht glücklich. Zumeist musste der Argentinier mit einem Bankplatz vorliebnehmen. In dieser Saison brachte es der Rechtsfuß auf schmale neun Einsätze in der Premier League.

Zunächst sah es danach aus, als schließe sich Lo Celso Olympique Lyon an, doch die Franzosen entschieden sich letztlich für eine Rückholaktion von Tanguy Ndombélé (25) und die Verpflichtung von Romain Faivre (23). Nun möchte der 36-fache argentinische Nationalspieler seiner Karriere in bekanntem Terrain neuen Schwung verleihen.

Giovani Lo Celso has joined La Liga side Villarreal on loan for the remainder of the season.



Good luck, Gio! 🤝