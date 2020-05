Villas-Boas bleibt Marseille-Trainer

André Villas-Boas bleibt Trainer von Olymqique Marseille. Wie der Ligue 1-Klub in einer Pressemitteilung offiziell vermeldet, soll der portugiesische Übungsleiter auch in der kommenden Saison in Marseille an der Seitenlinie stehen.

OM übermittelte Villas-Boas gar ein Angebot zur Vertragsverlängerung über zwei Jahre bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr. In den vergangenen Wochen sorgten die Südfranzosen mit internen Querelen für Schlagzeilen. In diesem Zuge hatte man sich von Sportdirektor Andoni Zubizarreta getrennt.