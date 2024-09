Chelsea beobachtet Leverkusen-Flirt Dorgu

Der FC Chelsea ist auf der Suche nach neuen vielversprechenden Talenten in der Serie A fündig geworden. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, könnten die Londoner im Januar eine Verpflichtung von Patrick Dorgu von der US Lecce in die Wege leiten. Der 19-Jährige, der auf der linken Schiene beheimatet ist, besitzt bei den Süditalienern noch einen Vertrag bis 2027.

Anfang März stand Dorgu dem Vernehmen nach auch bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel. Der zweifache dänische Nationalspieler spielt seit zwei Jahren in Italien und wurde im vergangenen Sommer von Lecce für eine überschaubare sechsstellige Summe vom FC Nordsjaelland festverpflichtet. Für Lecces Profis kommt Dorgu auf inzwischen 38 Einsätze.