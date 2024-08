30 Millionen für EM-Held: Liverpool verpflichtet Mamardashvili

Der FC Liverpool bleibt weiter der einzige von 132 Klubs aus den sieben wichtigsten europäischen Ligen, der keinen Neuzugang in seinem Kader für die Spielzeit 2024/25 vorweisen kann. Dennoch haben die Reds nun zum ersten Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Transfer von Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia ist ein Vorgriff auf die Zukunft. Perspektivisch soll er auf Allison Becker (31) folgen, der wohl noch ein weiteres Jahr beim LFC bleibt.

Liverpool zahlt 30 Millionen Euro Ablöse und bis zu fünf Millionen an Boni für den georgischen EM-Helden, der beim Kontinentalturnier sein Heimatland mit starken Leistungen in die K.o.-Phase geführt hat. Zudem sichert sich Valencia eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung. Mamardashvili erhält dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2030. Der Keeper wechselt allerdings erst im kommenden Sommer auf die Insel und bleibt bis dato in Valencia.

Mamardashvili stammt aus der Jugend von Dinmao Tiflis und war 2022 nach einer einjährigen Leihe von Valencia für 850.000 Euro festverpflichtet worden. In der vergangenen La Liga-Spielzeit blieb der Georgier in 37 Partien 13 Mal ohne Gegentor und musste insgesamt lediglich 41 Mal hinter sich greifen.