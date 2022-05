Köln: Dietz zu den Profis

Der 1. FC Köln schließt mit Stürmer Florian Dietz einen Lizenzspielervertrag bis 2025 ab. Zuvor kam der 23-jährige Angreifer in der U21 der Geißböcke zum Einsatz. In der Regionalliga West lieferte der 1,90 Meter große Mittelstürmer 13 Tore und eine Vorlage in 18 Einsätzen.

