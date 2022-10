Angezählter Gerrard: „Ich glaube an mich“

Steven Gerrard gibt sich nicht so leicht geschlagen. Angesprochen auf die Diskussionen um seine Person sagte der Trainer von Aston Villa am heutigen Mittwoch: „Ich will allen beweise, dass ich meine Position verbessern kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Ich bin hier, um zu kämpfen und jeden einzelnen Tag zu führen. Ich habe komplettes Vertrauen in mich selbst, dass ich die Situation umdrehen kann.“ Villa hat nur eines der vergangenen acht Premier League-Spiele gewonnen. Mauricio Pochettino wird bereits als Gerrards Nachfolger gehandelt.