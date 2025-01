HSV-Neuzugang: Ex-City-Talent im Anflug

Der Hamburger SV treibt den Transferendspurt weiter voran und hat einen Neuzugang an der Angel. Wie ‚Hamburger Abendblatt‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, stehen die Rothosen kurz vor der Verpflichtung von Offensivspieler Adedire Mebude vom KVC Westerlo. Der schottische U21-Nationalspieler soll bis Saisonende ausgeliehen werden, derzeit werde noch über eine Kaufoption für den 20-Jährigen verhandelt. Westerlo hatte 2023 für Mebude rund 1,75 Millionen Euro an Manchester City gezahlt.

Mebude war für die Jugendteams von City in 71 Spielen an 64 Treffern direkt beteiligt. Für Westerlo stehen dagegen überschaubare vier Scorerpunkte in 22 Pflichtspielen zu Buche. Der Rechtsfuß, der hauptsächlich auf der rechten Außenbahn, aber auch auf links und im Sturmzentrum agieren kann, soll beim HSV mithelfen, die Verletzungen von Bakery Jatta, Davie Selke und Robert Glatzel aufzufangen.