RB Leipzig: Sesko & Lukeba fraglich

RB Leipzig muss im Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim womöglich auf zwei Stammkräfte verzichten. Wie Trainer Marco Rose am heutigen Freitag auf der Pressekonferenz zur Partie bekanntgab, müssen Benjamin Sesko und Castello Lukeba „gecheckt werden“. Beide haben aus der Champions League-Partie gegen den BSC Young Boys (2:1) am Mittwoch Blessuren davongetragen.

Sesko quält sich mit einer Wadenverhärtung herum, bei Lukeba machen leichte Rückenbeschwerden Probleme. Ob die Profis gegen die Kraichgauer mit von der Partie sein werden, wird sich im Rahmen der abschließenden Trainingseinheit heute entscheiden.