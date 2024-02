Pochettino spricht über Gallagher-Gerüchte

Mit einem Abgang von Conor Gallagher im Januar war laut Mauricio Pochettino nicht zu rechnen. Nach dem 3:1-Erfolg am Montagabend gegen Crystal Palace äußerte sich der Trainer des FC Chelsea zum Mittelfeldspieler: „Was er zu mir sagte, war, dass er bei Chelsea bleiben wollte.“ Bezugnehmend auf die Wechselgerüchte reagierte der Argentinier gelassen: „Ich mache mir über solche Dinge keine Sorgen, sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Aber das ist eine Angelegenheit für ihn und den Verein.“

Unter Pochettino ist Gallagher in der laufenden Saison gesetzt. In der Liga verpasste der Engländer nur eine Partie aufgrund einer Sperre und führte die Mannschaft sogar mehrmals als Kapitän aufs Feld. Gegen Palace trug sich der 24-Jährige gleich doppelt in die Torschützenliste ein.