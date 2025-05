Havertz-Rückkehr früher als gedacht?

Angreifer Kai Havertz vom FC Arsenal kehrt womöglich doch noch in dieser Spielzeit auf den Platz zurück. Trainer Mikel Arteta zeigte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Premier League-Spiel gegen den AFC Bournemouth (Samstag, 18:30 Uhr) optimistisch, als er befragt wurde, ob eine Rückkehr des deutschen Nationalspielers im Saison-Endspurt realistisch sei: „Ich denke schon. Wenn alles so läuft wie bisher und wie geplant, wird er denke ich in dieser Saison noch ein paar Spiele bestreiten können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Havertz hatte sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste daraufhin operiert werden. Lange sah es so aus, dass der 25-Jährige den Gunners in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Nun macht Arteta Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. Da sich auch Mittelstürmer Gabriel Jesus schwer verletzt hat (Kreuzbandriss), musste zeitweise Mittelfeldspieler Mikel Merino im Angriffszentrum einspringen.