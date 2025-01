Köln: Struber zum Pichler-Interesse

Trainer Gerhard Struber hat auf die Gerüchte um einen Transfer von Benedikt Pichler (27) zum 1. FC Köln reagiert. In einer Medienrunde ließ Struber verlauten, dass der Stürmer von Holstein Kiel derzeit kein großes Thema in der Domstadt ist: „Er wird in den Medien kolportiert. Er ist ein Spieler, den ich aus meiner Vergangenheit natürlich kenne. Aber ich beschäftige mich mit ihm jetzt nicht wirklich.“

Zuvor hatten Medien bereits von einer Einigung zwischen dem Angreifer und den Geißböcken berichtet. Der FC möchte noch einen Stürmer verpflichten, der sich allerdings vorerst mit einem Bankplatz hinter den gesetzten Tim Lemperle (22) und Damion Downs (20) zufriedengeben muss.