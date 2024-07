Fast fix: Schalke erwartet Sánchez im Trainingslager

Mit Felipe Sánchez steht bei Schalke 04 der zehnte Sommertransfer unmittelbar bevor. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Abwehrspieler „kurz vor der Vertragsunterschrift“. Laut dem Fachblatt sind noch ein paar abschließende Details zu klären, es sei aber „fest davon auszugehen“, dass der Argentinier ins Trainingslager nach Mittersill zumindest nachreisen wird.

Der Schalke-Tross setzt sich am heutigen Montag in Bewegung in Richtung Österreich. Für Sánchez soll der Zweitligist eine Sockelablöse von knapp unter einer Million Euro an den argentinischen Erstligisten Club de Gimnasia y Esgrima La Plata überweisen.