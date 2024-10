„Muss etwas Besonderes sein“: Kimmich zur Leno-Absage

Joshua Kimmich ist auf Bernd Lenos Absage für das DFB-Team zu sprechen gekommen. „Generell ist er für mich ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Kommunikation war, aber es muss für jeden was ganz, ganz Besonderes sein, hier dabei zu sein. Ob man einhundert Länderspiele hat oder drei. Ob man 34 ist oder 19“, gab der Defensiv-Allrounder des FC Bayern am heutigen Dienstag in einer Medienrunde zu Protokoll.

Zum Hintergrund: Bundestrainer Julian Nagelsmann hätte Leno gerne bei den anstehenden Nations League-Partien als dritten Torhüter dabei gehabt. Der 32-jährige Schlussmann in Diensten des FC Fulham lehnte allerdings ab, da ihm keine Einsatzzeiten in Aussicht gestellt wurden. Kimmich weiter: „Nicht nur für Bernd: Wenn einer nicht dabei sein möchte, dann muss er auch nicht kommen. Wir haben genügend andere Spieler, die sehr gerne dabei sind. Wir wollen Spieler haben, die hier dabei sein wollen.“