Leno erläutert überraschende DFB-Absage

Bernd Leno hat seine Gründe für die überraschende Absage an Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (11.10.) und die Niederlande (14.10.) dargelegt. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Torhüter des FC Fulham: „Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren. Julian weiß, dass ich natürlich immer da bin, wenn sie mich brauchen und ich dem Team wirklich weiterhelfen kann.“

Weiter führt der neunfache Nationalspieler aus: „Ich bin mit mittlerweile 32 Jahren kein Newcomer mehr, habe nie Ansprüche hinter Manuel und Marc gestellt, sondern immer abgeliefert und nie Sprüche geklopft. Nach all meinen Spielen in der Bundesliga, Premier League und international wissen Julian und Andreas (Torwarttrainer Kronenberg, Anm. d. Red.), was sie an mir haben. Für mich wird es immer eine große Ehre bleiben, für die Nationalmannschaft zu spielen und das bleibt mein Ziel.“ Da Marc-André ter Stegen (32) mit einem Patellasehnenriss langfristig nicht zur Verfügung steht, berief Nagelsmann das Torhüter-Trio Alexander Nübel (28), Oliver Baumann (34) und Janis Blaswich (33) zur Nationalmannschaft.