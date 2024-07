Arrey-Mbi wechselt zu Braga

https://scbraga.pt/bright-arrey-mbi-e-reforco/

Bright Arrey-Mbi é reforço! - Sporting Clube de Braga

O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Hannover 96 (Alemanha) para a transferência a título definitivo de Bright Arrey-Mbi, por 6,2 milhões de euros. O defesa-central alemão, de 21 anos, assina um contrato válido com o SC Braga para as próximas cinco temporadas (até 2029), ficando blindado por uma cláusula de rescisão […]