Fortuna kämpft um Relegationsheld Tzolis

Fortuna Düsseldorf will alles daran setzen, Christos Tzolis in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt zu halten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der designierte Bundesliga-Aufsteiger bei Norwich City nachverhandeln. Von dort ist Tzolis ausgeliehen, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro ist für die Fortuna aber nicht zu stemmen.

Die Düsseldorfer wollen versuchen, die Ablöse zu drücken oder die Zahlung auf einen längeren Zeitraum zu stunden. Daneben soll aber auch mit Tzolis verhandelt werden, damit er seinem Leiharbeitgeber bei seinem Gehalt von 1,5 Millionen Euro entgegenkommt. im Relegationshinspiel gegen den VfL Bochum war der 22-jährige Grieche der Mann des Spiels, legte beim 3:0 die ersten beiden Treffer auf.