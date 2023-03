Müller äußert sich zu DFB-Pause

Thomas Müller nimmt seine vorläufige Pause bei der deutschen Nationalmannschaft gelassen zur Kenntnis. Über die besprochene Entscheidung mit Bundestrainer Hansi Flick schreibt der 33-Jährige bei Instagram: „Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen, wie es weitergeht.“ Müller ist nicht Teil des Kaders für die nächsten beiden Test-Länderspiele gegen Peru (25.3.) und Belgien (28.3.), da Flick vorerst auf jüngere Spieler setzen will.

Der Bayern-Profi kündigt an: „Persönlich will ich die Länderspielpause nutzen, um mich optimal auf die anstehenden Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten.“ Müller blickt voraus: „Es steht die entscheidende Saisonphase im Vereinsfußball vor der Türe. Wir haben in allen drei Wettbewerben eine super Ausgangslage und in dieser Saison noch viel vor. Mein Hunger nach Trophäen ist ungebrochen.“

