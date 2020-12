Werder: Keine Eile bei Sargent

Bei Werder Bremen macht man sich bezüglich des 2022 auslaufenden Vertrags von Angreifer Josh Sargent keinen Zeitdruck. „Wir wollen unsere guten jungen Spieler gerne langfristig an uns binden, das gilt auch für Josh. Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen und ist noch nicht am Ende. Eine Vertragsverlängerung muss aber kurzfristig nicht angegangen werden“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann in der ‚Bild‘.

Der 20-jährige Sargent könnte aufgrund seines Potenzials zumindest mittelfristig einen lukrativen Verkaufspreis erzielen, das weiß auch Baumann: „Deshalb ist das Thema Transfer-Einnahmen keines, was man komplett außer Acht lassen darf.“ Bei den Grün-Weißen hat sich Sargent mittlerweile zum absoluten Stammspieler entwickelt. In der laufenden Saison stand der US-Amerikaner in all seinen zehn Pflichtspieleinsätzen in der Startelf. Dabei erzielte er zwei Treffer und lieferte zwei Assists.