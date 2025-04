Liverpool: Überraschender Favorit auf das Robertson-Erbe

Der FC Liverpool hat in Antonee Robinson offenbar den Nachfolger für den langjährigen Stamm-Linksverteidiger Andrew Robertson (31) ausgemacht. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, haben die Reds den 27-Jährigen vom FC Fulham bereits mehrfach gescoutet und auch im direkten Duell am Sonntagabend (2:3) genau unter die Lupe genommen. Besonders die Offensivstärke des 50-maligen US-Nationalspielers, der in dieser Spielzeit in der Premier League bereits zehn Tore vorbereitet hat, soll Liverpool-Coach Arne Slot imponieren.

Der Kapitän der Cottagers stammt aus der Jugend des FC Everton und steht bei seinem aktuellen Klub noch bis 2028 unter Vertrag. Er gilt neben seinen spielerischen Qualitäten auch als die kostengünstigere Alternative zu Milos Kerkez (21), der beim AFC Bournemouth ebenfalls noch einen Kontrakt bis 2028 hat und für den die Cherries dem Vernehmen eine Ablöse von knapp 47 Millionen Euro ausrufen. Das soll bereits Borussia Dortmund abgeschreckt haben. Der BVB hatte sich im vergangenen Herbst mit dem Ungarn beschäftigt. Der dritte LFC-Kandidat ist laut dem ‚Mirror‘ weiterhin Rayan Aït-Nouri (23) von den Wolverhampton Wanderers. Robertson steht noch bis zum Ende der kommenden Saison in Liverpool unter Vertrag, gehört allerdings nicht mehr zu den absoluten Leistungsträgern des Klubs.