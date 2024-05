Angeliño vor Leipzig-Abgang

Linksverteidiger Angeliño steht vor einem permanenten Abgang von RB Leipzig. Laut ‚Sky‘ tendiert man bei der AS Rom dazu, die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zu ziehen. Eine finale Entscheidung stehe aber noch aus. Bei Aktivieren der Kaufoption erhält RB zudem eine prozentuale Weiterverkaufsbeteiligung für einen zukünftigen Transfer.

Für die AS Rom, der sich Angeliño im Januar nach vorheriger Leihe zu Galatasaray angeschlossen hatte, bestritt der 27-Jährige in dieser Saison 14 Ligaspiele und stand unter anderem bei den Europa League-Halbfinalspielen gegen Bayer Leverkusen auf dem Platz. In Leipzig läuft Angeliños Kontrakt noch bis Sommer 2025.