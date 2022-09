Neuhaus: Verdacht auf Kreuzband-Verletzung

Borussia Mönchengladbach muss vermutlich monatelang auf Florian Neuhaus verzichten. „Es sieht nach einer Kreuzbandverletzung aus“, erklärte Gladbach-Trainer Daniel Farke am gestrigen Sonntagabend gegenüber dem Streaming-Sender ‚DAZN‘.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler war im Spiel gegen den SC Freiburg (0:0) in der 30. Minute mit Daniel-Kofi Kyereh zusammengeprallt und musste wenige Minuten später das Feld verlassen. In der laufenden Saison stand Neuhaus bislang bei jedem Spiel in der Startaufstellung.