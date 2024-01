Gespräche laufen: Neuer Klub für de Gea?

David de Gea ist seit dem vergangenen Sommer vereinslos. Betis Sevilla, Al Nassr, Newcastle United – sogar eine Rückkehr zu Manchester United war im Gespräch. Bei einem neuen Klub hat der 33-jährige Schlussmann bis heute nicht unterschrieben. Das könnte sich aber bald ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge laufen Gespräche mit Al Shabab. Der saudische Klub würde de Gea gerne ablösefrei an Bord holen. Und auch der Spanier selbst schließt einen Wechsel in die Wüste mittlerweile offenbar nicht mehr aus.

Lese-Tipp

Rakitic im Medizincheck

Al Shabab liegt aktuell nur auf dem elften Tabellenplatz und will darum weiter aufrüsten. Ivan Rakitic (35) vom FC Sevilla soll in Kürze seine Unterschrift setzen und auch der vom FC Chelsea an Galatasaray verliehene Hakim Ziyech (30) steht auf der Wunschliste. De Gea wäre also in prominenter Gesellschaft.