Kampfansage: Rothe will beim BVB angreifen

Tom Rothe will bei Borussia Dortmund durchstarten. Gegenüber den ‚Ruhr Nachriten‘ betont der Linksverteidiger, der für die Saison 2023/24 an Holstein Kiel verliehen ist: „Aktuell bin ich natürlich voll auf Holstein Kiel fokussiert und will hier so erfolgreich wie möglich sein. Aber das Ziel ist klar: Ich will zurück zum BVB und dort angreifen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rothe sammelt in der zweiten Liga reichlich Argumente für sich: Bislang absolvierte der deutsche U-Nationalspieler alle zehn möglichen Partien über die volle Distanz, war zudem an starken fünf Treffern direkt beteiligt. Vertraglich ist der 18-Jährige noch bis 2026 an die Dortmunder gebunden. Er wird nach seiner Leihe also reiflich Zeit haben, um auch bei der Borussia zum Dauerbrenner zu avancieren.