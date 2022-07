PSG: Neymar hat verlängert

Neymar hat seinen Vertrag bei Paris St. Germain verlängert. Wie ‚L’Équipe‘ und ‚Le Parisien‘ übereinstimmend berichten, hat der 30-jährige Brasilianer am gestrigen Freitag eine Option in seinem bis 2026 datierten Arbeitspapier aktiviert. Nun ist er bis 2027 an PSG gebunden. Anders als zuvor berichtet, handelte es sich dabei offenbar nicht um eine automatische Verlängerung.

Ob die Ausdehnung des Vertrags aber gleichbedeutend mit einem Verbleib von Neymar in Paris ist, bleibt offen. Um den Offensivstar ranken sich die Abschiedsgerüchte. Klubpräsident Nasser Al-Khelaïfi sagte jüngst kryptisch auf den Brasilianer angesprochen: „Einige werden kommen und andere gehen, aber das sind private Verhandlungen.“ Neymar selbst stellte Ende Mai klar: „Ich will bleiben. Keiner hat mit mir gesprochen aber von meiner Seite aus ist es klar, dass ich bleibe.“