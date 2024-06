De Zerbi-Deal: Marseille klärt letzte Details

Olympique Marseille und Roberto De Zerbi haben die letzte Hürde für eine gemeinsame Zusammenarbeit aus dem Weg geräumt. Laut der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat OM mit dem italienischen Coach die letzten Vertragsdetails geklärt und eine mündliche Einigung erzielt. De Zerbi wird demnach mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Das Engagement in Frankreich kommt durchaus überraschend. Schließlich wurde De Zerbi auch mit einigen prestigeträchtigeren Klubs wie dem FC Bayern, Juventus Turin, Manchester United und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Stattdessen setzt der ehemalige Trainer von Brighton & Hove Albion seine Karriere in der Ligue 1 fort.