Juventus: Tudor-Verlängerung & Transferpläne

Juventus Turin möchte offenbar auch über die kommende Saison hinaus mit Igor Tudor an der Seitenline weitermachen. Wie ‚Sport Mediaset‘ berichtet, soll der aktuelle Vertrag des kroatischen Trainers bis 2027 verlängert werden. Der 47-Jährige hatte im März die Nachfolge des entlassenen Thiago Motta als Cheftrainer angetreten und sollte den Klub zunächst nur bis zum Ende des neuen FIFA-Turniers betreuen. In einem starken Finish führte Tudor seine Mannschaft noch auf Rang vier in der Serie A und überzeugte so die Juve-Bosse.

Mit der Klärung der Trainerpersonalie kann die Alte Dame die Transferplanungen vorantreiben. Der Trainer hat in der Verteidigung und auf den Außenbahnen zwei Bereiche ausgemacht, in denen Handlungsbedarf besteht. Einen großen Umbruch soll es jedoch nicht geben, wie Damien Comolli, der neue Generaldirektor der Bianconeri, erklärt: „Wir haben mit dem Trainer und Kaderplaner Giorgio Chiellini gesprochen und haben eine Idee. Es wird Anpassungen geben, aber keine radikalen Veränderungen.“ Eine konkrete Anfrage hat Tudor laut dem Bericht bereits an Chiellini gestellt: Leonardo Balerdi (26) von Olympique Marseille soll kommen. Der Innenverteidiger und Ex-BVB-Spieler hatte in der Saison 2022/23 bereits bei OM mit Tudor gearbeitet.