„Anderes Level“ und Addo: Bellinghams Wahl für den BVB

Über 20 Millionen Euro war Borussia Dortmund die Verpflichtung von Jude Bellingham wert. Und der Neuzugang deutete bereits an, welch großes Potenzial in ihm steckt – und warum ihn neben dem BVB und Bayern München auch Manchester United unbedingt verpflichten wollte.

Im Interview mit dem ‚Guardian‘ spricht Bellingham über das Interesse des englischen Rekordmeisters: „Meine Entscheidung hatte nichts mit United zu tun. Ich war so glücklich über das Interesse aus Dortmund, dass dies meine erste Wahl war. Es war nie: ‚Dieser Verein steht über diesem.‘ Für mich war es Borussia Dortmund und das war's.“

„Anderes Level“

Den BVB sah der 17-Jährige als bestmöglichen Ort für seine nächsten Entwicklungsschritte: „Die Art und Weise, wie sie junge Spieler in den Kader der ersten Mannschaft integrieren, ist ein anderes Level. Es gibt keinen Verein in Europa, der es so macht wie sie. Die Art und Weise, wie sie einen pushen und auch wieder auf den Boden zurückholen.“

Die Zahlen geben Bellingham Recht: In neun von zehn möglichen Pflichtspielen kam er zum Einsatz, sechsmal stand er in der Startelf. Der Mittelfeldspieler erklärt, eine wichtige Bezugsperson sei „vor allem Otto (Addo, Talente-Manager, Anm. d. Red.), der mit den jungen Spielern arbeitet. Er ist großartig. Jeder hat dieses Supportsystem, um für seine Chance in der ersten Mannschaft zu arbeiten.“

„Situation anders als bei Sancho“

Als Vorbild dient(e) Bellingham natürlich unter anderem Jadon Sancho, der 2017 von Manchester City nach Dortmund gewechselt war. Tipps holte sich der junge Engländer von seinem Landsmann vor seinem Abgang von Birmingham City nur indirekt ab.

„Ich habe quasi über andere Leute mit ihm gesprochen. Ich erwähnte etwas und sie sagten: ‚Jadon dachte über dieses oder jenes dasselbe.‘ Wir hatten keinen richtigen Kontakt oder so etwas. Ich habe in der vergangenen Saison 44 Mal gespielt, also war meine Situation vielleicht etwas anders als die von Jadon. Aber ich bin einfach froh, dass ich die Gelegenheit dazu bekommen habe“, so Bellingham.