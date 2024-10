Adama offen für Barça-Rückkehr

Adama Traoré steht einer Rückkehr zum FC Barcelona offen gegenüber. In einem Interview bei ‚Cadena SER‘ verrät der 28-Jährige rückblickend: „Ein bitterer Beigeschmack, denn jeder junge Barça-Spieler will bleiben. Ich wusste, dass ich ausgeliehen war, ich kannte die Situation des Vereins und meine Absicht war es, so viel wie möglich zu helfen. Es stimmt, dass es in der Mitte meiner Leihe einen Wechsel gab, der eher persönlicher Natur war und durch den Trainer verursacht wurde. Ich war gekommen, um Ousmane (Dembélé, Anm. d. Red.) auf einer anderen Position zu ersetzen. Als ein dort ausgebildeter Spieler werde ich immer ein Barcelonista sein. Wenn ich die Option hätte, warum nicht, aber es müsste unter anderen Umständen sein.“

Der bullige Außenstürmer hatte bis 2015 mehrere Jugendmannschaften der Katalanen durchlaufen, ehe es ihn nach mehreren Stationen in England unter anderem bei Middlesbrough und Wolverhampton 2022 per halbjähriger Leihe zurück zur Blaugrana zog. Für Barça lief der ehemalige spanische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 89 Mal auf (elf Tore, 24 Vorlagen). Seit Sommer 2023 schnürt das Kraftpaket seine Schuhe für den FC Fulham (acht Torbeiligungen in 26 Spielen).