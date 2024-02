Kvaratskhelia-Berater spricht von PSG & Barça

Ein Sommer-Wechsel von Khvicha Kvaratskhelia scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Wie sein Berater Mamuka Dzhugelia gegenüber dem russischen Portal ‚Championat‘ verrät, stehen dem georgischen Nationalspieler alle Türen offen: „Barcelona und PSG? Natürlich gibt es für Khvicha Angebote von Top-Klubs. Schaue ihn dir an. Wie könnte es sein, dass es keine Angebote gibt? Im Mai werden wir mehr Klarheit haben.“

Der 23-Jährige steht noch bis 2027 bei der SSC Neapel unter Vertrag. Gut möglich, dass sein Agent aber schon in Kürze versuchen wird, den Flügelstürmer woanders unterzubringen. Nach einer anfänglichen Formkrise in der laufenden Saison hat Kvaratskhelia seine Leistungen wieder stabilisiert. Inzwischen steht der Offensivspieler bei sechs Toren und vier Assists in 23 Serie A-Partien.