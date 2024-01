Neuer Leih-Klub für Carvalho

Fábio Carvalho wird die Saison in England beenden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der portugiesische Spielgestalter vom FC Liverpool für ein halbes Jahr an Hull City in die zweite englische Liga verliehen. An der Anfield Road steht der 21-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag.

Bis Ende des vergangenen Jahres stand Carvalho als Leihspieler bei RB Leipzig unter Vertrag. Die Leihe wurde allerdings vorzeitig beendet. Für die Sachsen sammelte der vierfache portugiesische U21-Nationalspieler überschaubare 360 Einsatzminuten.