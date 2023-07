Sporting vor Rekord-Verpflichtung

Sporting Lissabon steht vor dem teuersten Transfer seiner Klubgeschichte. ‚Record‘ zufolge wird die Verpflichtung von Mittelstürmer Viktor Gyökeres in Kürze über die Bühne gehen. Alle Seiten hätten final grünes Licht erteilt. Der englische Zweitligist Coventry City erhalte eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, weitere vier Millionen Euro können als Boni hinzukommen.

Seit Wochen kündigt sich der Deal an, nun ist er so gut wie besiegelt. Gyökeres, Schwede mit ungarischen Wurzeln, erzielte in der vergangenen Championship-Saison stolze 21 Tore und steuerte weitere zehn Vorlagen bei. In der Saison 2019/20 stürmte der heute 25-Jährige für den FC St. Pauli und erzielte seinerzeit sieben Tore für den Kiezklub.

