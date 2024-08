Eintracht: Die Zahlen zum Theate-Deal

Die Leihe von Arthur Theate könnte bei Eintracht Frankfurt sehr schnell zu einer festen Verpflichtung werden. Nach den Informationen von ‚Sky‘ ist die Kaufoption im Leihvertrag des 24-jährigen Innenverteidigers von Stade Rennes so ausgestaltet, dass sie zur Kaufpflicht werden kann. Dies soll dem Bezahlsender zufolge an die Anzahl der Einsätze geknüpft und sehr leicht zu erreichen sein. In diesem Fall wären 13 Millionen Euro plus bis zu vier Millionen an Boni nach Rennes zu überweisen.

Theate ist am gestrigen Sonntag als Ersatz für den zu Paris St. Germain abgewanderten Willian Pacho (22) verpflichtet worden. Eigentlich wollten die Hessen Konstantinos Koulierakis (20) von PAOK Saloniki nach Frankfurt holen, doch dieser entschied sich für Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Sollte die Kaufpflicht bei Theate greifen, wandelt sich der Leihvertrag des belgischen Nationalspielers automatisch in einen festen Kontrakt bis 2029 um.