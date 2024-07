Türkei-Abschied: Zaniolo heute zum Medizincheck

Das Ende von Nicolò Zaniolo bei Galatasaray ist offenbar besiegelt. Der italienische Profi aus den Reihen des Istanbuler Traditionsklubs wird heute bei Atalanta Bergamo zum Medizincheck erwartet, berichtet Gianluca Di Marzio. Momentan laboriert der 25-Jährige noch an einem Mittelfußbruch, wegen dessen Folgen er nicht mit Italien an der Europameisterschaft teilnehmen konnte.

Zunächst soll Zaniolo verliehen werden. Als Leihgebühr nennt Di Marzio 3,5 Millionen Euro. Sollte Zaniolo 60 Prozent der möglichen Einsätze absolvieren, greift eine Kaufpflicht in Höhe von 16 Millionen Euro. Dieser Betrag kann durch Bonuszahlungen nochmal um 2,5 Millionen anwachsen. Im Februar 2023 hatte Gala 15 Millionen Euro Ablöse an die AS Rom für Zaniolo überwiesen, im August wurde der Linksfuß dann bis zum Ende der Spielzeit an Aston Villa verliehen.