Ex-Hamburger Jung verlängert in Fürth

Gideon Jung ist von Zweitligist Greuther Fürth mit einem neuen Vertrag ausgestattet worden. Nach offiziellen Angaben der Kleeblätter hat der 28-jährige Innenverteidiger einen neuen Zweijahreskontrakt unterschrieben und ist damit bis 2025 gebunden. Das alte Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi begründet die Verlängerung mit Jungs klarem Aufwärtstrend: „Gideon hatte eine schwere Anfangszeit hier bei uns, aber er hat auch schon mehrfach gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. In der Kabine ist Gidi jemand, der auch junge Spieler an die Hand nimmt, weil er vieles schon erlebt hat.“ In der laufenden Saison kommt der Ex-Hamburger auf 17 Einsätze.

