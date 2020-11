Arteta genervt von Saliba-Situation

Bei FC Arsenal-Coach Mikel Arteta wächst die Unzufriedenheit über die Situation von William Saliba. „Ich habe die Situation satt, denn wie Sie sehen konnten, haben wir in den letzten Tagen versucht, einen Weg zu finden, um ihm ein bisschen Fußball zu ermöglichen“, wird der 38-jährige Spanier von ‚Sky Sports‘ zitiert. Bislang absolvierte der 19-jährige Innenverteidiger noch kein Pflichtspiel für die Gunners, dazu wurde der Franzose nicht für den Europa League-Kader der Londoner nominiert.

„Bei der Menge an Innenverteidigern, die wir im Moment in der Mannschaft haben, mussten wir ihn aus dem Kader herausnehmen, was schmerzhaft ist“, erklärt Arteta, „jetzt haben wir einige Verletzungen, und wir hätten ihn gebrauchen können, aber das gehört zum Beruf.“ Im Januar könnte Saliba über eine Leihe an mehr Spielpraxis gelangen. Laut Arteta werde man „die Situation in den nächsten Wochen überprüfen“, um zu schauen, was für den 30-Millionen-Einkauf von 2019 am besten ist.