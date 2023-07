Bayern-Leihe: Zwei Bundesliga-Optionen für Tillman

Der VfB Stuttgart bekundet konkretes Interesse an Malik Tillman (21). Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, ist die Spur ins Schwabenland „heiß“. Das wahrscheinlichste Szenario sei eine Leihe. Gerüchte kursierten die vergangenen Tage auch um Eintracht Frankfurt.

Tillman lief in der abgelaufenen Saison leihweise für die Glasgow Rangers in Schottland auf. In 43 Einsätzen wusste der offensive Mittelfeldspieler mit 17 Scorerpunkten (15 Tore, zwei Assists) zu überzeugen, sammelte auch in der Champions League Spielpraxis.

In München glaubt man durchaus an Tillmans Potenzial. Gegen das Ziehen der sechs Millionen Euro hohen Kaufoption, die die Rangers besaßen, legte der Rekordmeister sein Veto ein. Bei Jugendklub Bayern steht der US-Nationalspieler bis 2024 unter Vertrag – für eine erneute Leihe wäre also erst eine Verlängerung nötig.