Rekordtransfer: Schade dauerhaft zu Brentford

Der FC Brentford hat die Festverpflichtung von Kevin Schade bekanntgegeben. Wie der Premier League-Klub mitteilt, greift wie erwartet die Kaufpflicht für den deutschen Nationalspieler, der im Winter zunächst auf Leihbasis vom SC Freiburg kam. Schade bindet sich bis 2028.

Die Bees sprechen auf ihrer Website von einer neuen klubinternen Rekordablöse. Dem Vernehmen nach fließen für den 21-jährigen Offensiv-Allrounder 25 Millionen Euro in den Breisgau. In bislang 19 Spielen für Brentford gelang Schade ein Tor.

✍ Kevin Schade has signed a five-year deal with Brentford and joins for a club-record undisclosed fee