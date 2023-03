Portugal: CR7-Zukunft geklärt

- Quelle: The Athletic

Bei der Weltmeisterschaft 2022 verlor Cristiano Ronaldo unter Trainer Fernando Santos seinen Stammplatz in Portugals Nationalmannschaft. Der neue Chef Roberto Martínez will trotzdem weiterhin auf den 38-Jährigen setzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird Ronaldo für die EM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (23. März) und Luxemburg (26. März) berufen.

Nach dem Turnier in Katar war der Superstar in die sportlich zweitklassige saudische Liga gewechselt. Für Al Nassr erzielte er dort bislang acht Tore in sieben Partien. Zuvor verbrachte Ronaldo ein unbefriedigendes Halbjahr auf der Ersatzbank von Manchester United. Ob CR7 Kapitän der portugiesischen Auswahl bleibt, ist noch offen.

