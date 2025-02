Ex-Frankfurter Dadashov wechselt nach Polen

Der ehemalige Frankfurter Renat Dadashov schließt sich am Deadline Day in Polen Erstligist Radomiak Radom an. Der 25-Jährige spielte seit Sommer in der Türkei für Ankaragücü und wagt nun sein nächstes Abenteuer in Polen. Es ist sein neunter Verein im Ausland in den vergangenen sechseinhalb Jahren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reprezentant Azerbejdżanu 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐝𝐚𝐬𝐡𝐨𝐯 podpisał kontrakt z Radomiakiem Radom! Umowa z 25-letnim napastnikiem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 roku z możliwością przedłużenia 🤝🏻



Szczegóły 🔗 https://t.co/LCnJCqFxpQ



Witamy i życzymy wielu sukcesów! 🟢⚪ pic.twitter.com/yOSSam8I6S — Radomiak Radom (@Radomiak_Radom) February 24, 2025

Dadashov spielte in der Jugend für RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, zu seinem Profi-Debüt in Deutschland hatte es aber nicht gereicht. Über Stationen in Portugal, England, der Schweiz und der Türkei folgt nun der Transfer in die polnische erste Liga. Der in Rüdesheim geborene Mittelstürmer steht bei 34 Länderspielen für Aserbaidschan, in denen ihm vier Treffer gelangen.